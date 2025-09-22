Ungarn: Großdemo gegen Premier Orbán

Tausende Menschen haben am Samstag auf dem Budapester Heldenplatz gegen öffentlich finanzierte politische Hetz-und Hasskampagnen der rechtsnationalen Regierung von Premier Viktor Orbán protestiert

Organisiert wurde die Aktion von der ungarischen Theatergesellschaft Loupe, genau am Tag des ungarischen Dramas.

In den Reden der Loupe-Gründer wurde kritisiert, dass die Orbán-Regierung und ihre Propagandamaschinerie Milliarden für den Aufbau einer Hass-Kultur ausgeben würde. Die Demonstranten wurden zur Solidarität mit den Opfern der Charaktermorde und zum Zusammenhalt aufgerufen.

Loupe hatte zuvor eine Petition gestartet, mit der Forderung der Befreiung öffentlicher Räume und sozialer Medien von politischer Hetze und Falschinformation. Bisher hatten über 230.000 Menschen diese unterzeichnet. Zugleich wurde zum Thema ein Referendum initiiert.