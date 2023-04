Unglücksflieger Boeing 737 Max: Es gibt wieder Probleme

Nachdem die Boeing 727-Max wegen zwei Abstürzen ohnehin schon verschrien ist, soll es nun erneut Probleme geben.

Die Boeing 727 Max. Ein echtes Alptraum-Flugzeug. Gleich zwei Abstürze mit 346 Toten gab es. Grund dafür: Technische Mängel.

Jetzt soll es erneut Probleme geben. Wegen Fertigungsmängeln und nötigen Inspektionen sollen die Auslieferungen der 737 Max gedrosselt werden. Das zumindest teilte der US-Luftkonzern Boeing am gestrigen Donnerstag mit.

Kein Sicherheitsrisiko

Um ein Sicherheitsrisiko soll es sich dabei allerdings nicht handeln.

Bedeutet also: Die 737-Flotte sei im Flugbetrieb nicht beeinträchtigt. Das Problem sei viel eher eine „erhebliche Anzahl“ noch nicht an Kunden übergebener und noch in der Produktion steckender Maschinen.

Boeing selbst erklärt dazu, es würde um Mängel gehen, welche bei einem wichtigen Zulieferer aufgefallen seien.

Dabei ist die 737-Max-Baureihe für Boeing die gefragteste Modellserie, weshalb auch etwa tausend Flieger momentan im weltweiten Einsatz sind.