Universal Studios plant ersten Park in Europa

Fans der Attraktionen in einem der fünf Parks der Universal Studios mussten bislang lange Reisen in Kauf nehmen. Das soll jetzt ein Ende haben, denn die Filmfirma plant drei Jahre nach der eröffnung des größten Vergnügungsparks der Welt 2021 in Peking auch in Europa einen Ableger.

Im September 2021 öffnete der weltgrößte Vergnügungspark von Universal Studios in Peking seine Tore. Es war bereits der zweite dritte in Asien nach Singapur und Osaka (Japan). Die beiden Parks in Hollywood und Orlando sind sowieso schon lange ein Touristenmagnet für Groß und Klein. Jetzt soll, wie die "Daily Mail" berichtet, auch in Europa ein Park eröffnet werden. So soll es auch schon eine passende Location für das Vorhaben geben. 45 Minuten von London, im Örtchen Bedford, soll das neue Prunkstück entstehen. Für Fans aus Österreich noch besser: Der Flughafen Luton ist noch näher und bietet so eine perfekte Möglichkeit für einen Urlaub in Großbritannien. © Getty × Dafür soll das Unternehmen bereits ein Gelände erworben haben, auf dem früher eine Ziegele gestanden ist. Die Flächse soll stolze 480 Hektar betragen. Derzeit laufen die Verhandlungen mit der Gemeinde, die Politik vor Ort soll aber von der Idee begeistert sein. Fans müssen sich noch gedulden Ein Sprecher des Filmstudios dämpft aber die Erwartungen einer baldigen Öffnung: „Es wird noch viele Monate dauern, bis wir eine Entscheidung über das weitere Vorgehen treffen können, und wir freuen uns darauf, mit allen relevanten Interessengruppen und der örtlichen Gemeinde zusammenzuarbeiten.“ Doch wie ernst es den lokalen behörden ist zeigt eine Aussage von Bürgermeister Tom Wootton. Er plant nämlich eine Straßenerneuerung in Bedford in Höhe von 950 Millonen Pfund. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Bedford für den erwarteten Touristenansturm gerüstet ist. Die Universal Studios sind als wahre Touristen-Magneten bekannt. Pro Jahr gibt es rund 8 Millionen Besucher in den einzelenn Parks. Neben Film-Touren, rund um Harry Potter, oder Jurrasic Park gibt es auch Shows zu den bekanntesten Filmen, Achterbahnen, Wasserbahnen und jede Menge Shops rund um den Kosmos des Filmstudios.