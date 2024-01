"Uns läuft die Zeit davon": NATO-Land warnt vor Krieg gegen Putin

Das nächste skandinavische Land warnt vor einem Nordkrieg gegen Russland.

Knapp zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine warnen immer mehr Politiker und Generäle im Westen vor einer direkten Konfrontation mit Moskau. „Wir müssen also einkalkulieren, dass Wladimir Putin eines Tages sogar ein Nato-Land angreift“, schlug der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius Alarm. „Unsere Experten rechnen mit einem Zeitraum von fünf bis acht Jahren, in denen das möglich sein könnte“.

Admiral Rob Bauer, Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, rechnet sogar mit einem großen Krieg mit Russland. Der Niederländer fordert bei einem NATO-Treffen in Brüssel, dass sich die Allianz auf eine militärische Auseinandersetzung mit Moskau vorbereiten müsse. Das berichtet die britische Zeitung The Independent. "Wir müssen verstehen, dass der Frieden, in dem wir leben, nicht selbstverständlich ist. Und deshalb bereiten wir uns auf einen Konflikt mit Russland vor." Als Zeitraum für einen möglichen Krieg nannte Bauer die nächsten 20 Jahren.

Armeechef warnt

Besonders groß ist die Sorge im Norden Europas. Nach Schweden ruft nun auch Norwegen seine Bürger auf, sich auf einen Krieg vorzubereiten. Armeechef General Eirik Kristoffersen sprach gegenüber der Zeitung „Dagbladet“ Klartext: „Die Menschen in Norwegen sollten sich Gedanken über ihre Bereitschaft machen. Wir empfehlen, drei Tage lang ohne Hilfe von außen auskommen zu können.“ Norwegen und andere Staaten müssten sich aufrüsten. „Es gibt jetzt ein Zeitfenster, das vielleicht ein, zwei, vielleicht drei Jahre dauern wird, in dem wir noch mehr in eine sichere Verteidigung investieren müssen“, so Kristoffersen.

Der Armeechef befürchtet einen Nordkrieg gegen Putin. „Es weiß niemand, wie Putins nächster Schritt aussehen wird“, so Kristoffersen. Man müsse die Ukraine „so lange wie nötig mit dem zu unterstützen, was sie braucht“. Dies würde auch Russlands militärischen Ressourcen aufzehren.