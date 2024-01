Unzufrieden: Männer prügeln Pfleger und Arzt nieder

In der Silvesternacht sorgte ein dramatischer Vorfall im Sana Klinikum in Berlin-Lichtenberg für Aufsehen. Ein Überwachungsvideo enthüllt, wie ein 25-jähriger Serbe und seine Brüder einen Pfleger (32) brutal attackieren und einen Arzt (42) angreifen. Der Grund für die Eskalation war offenbar die Unzufriedenheit der Brüder mit der Behandlung des 25-Jährigen.

Das spielte sich in der Neujahrsnacht in der Rettungsstelle des Sana-Klinikums in Berlin-Lichtenberg ab: Ein 25-Jähriger und seine Brüder wollten nicht so lange warten. Sie schlugen einen Arzt nieder und verletzten einen Pfleger. pic.twitter.com/CDPfbwNc1R