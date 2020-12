US-Arzneimittelbehörde empfiehlt Impfstoff von Biontech

Der Impfstoff wurde bereits in Großbritannien, Kanada und weiteren Ländern zugelassen, in der EU läuft die Prüfung für eine Notfallzulassung.

Eine Expertenkommission der US-Arzneimittelbehörde FDA hat eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer empfohlen. Das Gremium stimmte am Donnerstag in einer öffentlichen Sitzung für die Zulassung in den USA, die damit nun schnell beschlossen werden könnte. Der Impfstoff wurde bereits in Großbritannien, Kanada und weiteren Ländern zugelassen, in der EU läuft die Prüfung für eine Notfallzulassung.