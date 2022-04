US-Lehrerin missbrauchte sieben Schüler

Anessa Paige Gower soll mehrere Schüler sexuell belästigt und missbraucht haben.

Wieder einmal sorgt eine US-amerikanische Lehrerin für einen Skandal. Anessa Paige Gower soll an einer Schule in Richmond (Kalifornien) sieben Schüler missbraucht haben. Die Biologielehrerin muss sich nun wegen 29-fachen Missbrauchs und sexueller Belästigung verantworten.

Wie lokale Medien berichten, war Gower Lehrerin an der Making Waves Academy in Richmond. Die 35-Jährige soll in Laufe eines Jahres mindestens sieben minderjährige Schüler sexuell missbraucht und ihnen Nackt-Bilder geschickt haben.

Die Biologie-Lehrerin wurde nun am Flughafen von Sacramento festgenommen, als sie von ihrem Hawaii-Urlaub zurückkehrte. Sie muss sich nun vor Gericht verantworten – die Schule hat die 35-Jährige umgehend entlassen.