US-Präsident Biden hofft auf baldige Waffenruhe im Gaza-Krieg

US-Präsident will "Glück aber nicht herausfordern"

US-Präsident Joe Biden hat sich mit Blick auf eine Einigung in den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg hoffnungsvoll geäußert. "Wir sind näher dran als je zuvor", sagte Biden am Rande einer Veranstaltung im Weißen Haus gegenüber Journalisten. "Wir sind viel, viel näher dran als noch vor drei Tagen." Er wolle das Glück nicht herausfordern, erläuterte Biden einschränkend. "Wir haben vielleicht etwas, aber wir sind noch nicht am Ziel."

Zuvor waren die Verhandlungen auf kommende Woche vertagt worden. Einen Durchbruch erzielten die Vermittler Ägypten, Katar und USA mit Israel und der Hamas nicht - laut gemeinsamer Mitteilung waren die zweitägigen Gespräche in der katarischen Hauptstadt Doha aber konstruktiv. Ein weiteres Spitzentreffen soll es vor Ende kommender Woche in Kairo geben. Nach Angabe der drei Vermittler gibt es einen Vorschlag, der die noch bestehende "Lücke verringern" soll. Er entspricht demnach den Grundsätzen des Friedensplans, den Biden Ende Mai vorgestellt hatte.

US-Außenminister reist nach Israel

Im Zuge der Verhandlungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg reist Antony Blinken persönlich nach Israel. Der US-Außenminister werde am Samstag dorthin aufbrechen, um "die intensiven diplomatischen Bemühungen" weiterzuführen, teilte Ministeriumssprecher Vedant Patel in Washington mit. Ziel sei, das Abkommen zu einem Abschluss zu bringen. Bei seinem Besuch werde Blinken die Notwendigkeit für alle Parteien in der Region betonen, eine Eskalation "unbedingt zu vermeiden".

