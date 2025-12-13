Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Frachter
© Getty (Symbolbild)

Indischer Ozean

US-Spezialkräfte entern Frachter mit Ziel Iran

13.12.25, 07:01
Teilen

US-Spezialkräfte haben einem Medienbericht zufolge im vergangenen Monat im Indischen Ozean ein Schiff auf dem Weg von China in den Iran durchsucht.  

Dabei seien militärische Güter beschlagnahmt worden, berichtete das "Wall Street Journal" am Freitag unter Berufung auf mehrere US-Regierungsvertreter. Bei der Ladung habe es sich um Komponenten gehandelt, die für konventionelle Waffen nützlich sein könnten, sagte einer der Regierungsvertreter.

Die Rüstungsgüter seien zerstört worden. Dem Schiff sei danach erlaubt worden, seine Fahrt fortzusetzen. Die US-Kräfte hätten das Schiff mehrere hundert Meilen vor der Küste Sri Lankas geentert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden