US-Spezialkräfte entern Frachter mit Ziel Iran

US-Spezialkräfte haben einem Medienbericht zufolge im vergangenen Monat im Indischen Ozean ein Schiff auf dem Weg von China in den Iran durchsucht.

Dabei seien militärische Güter beschlagnahmt worden, berichtete das "Wall Street Journal" am Freitag unter Berufung auf mehrere US-Regierungsvertreter. Bei der Ladung habe es sich um Komponenten gehandelt, die für konventionelle Waffen nützlich sein könnten, sagte einer der Regierungsvertreter.

Die Rüstungsgüter seien zerstört worden. Dem Schiff sei danach erlaubt worden, seine Fahrt fortzusetzen. Die US-Kräfte hätten das Schiff mehrere hundert Meilen vor der Küste Sri Lankas geentert.