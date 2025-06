US-Versicherer setzen immer stärker auf KI

Die Versicherungsbranche in den USA setzt einer Studie zufolge immer stärker auf generative Künstliche Intelligenz (KI).

Die Nutzung der Technologie habe sich 2025 im Jahresvergleich fast verdoppelt, hieß es in der am Mittwoch vorliegenden dritten jährlichen Umfrage der Investmentgesellschaft Conning zu dem Thema. Demnach gaben 55 Prozent der befragten US-Versicherer an, generative KI zu nutzen oder sie umfassend eingeführt zu haben.

Insgesamt befinden sich 90 Prozent der Unternehmen in einer Phase der Implementierung. "Generative KI ist die derzeit meistdiskutierte Technologie und ist durchgestartet wie eine Rakete", sagte Manu Mazumdar, Autor der Studie und Leiter der Datenanalyse bei Conning.