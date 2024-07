Bidens Team schießt scharf gegen Trump-Vice Vance

US-Präsident Joe Bidens Wahlkampfteam greift den frisch gebackenen republikanischen Vizekandidaten J.D. Vance scharf an und stellt ihn als rückgratlosen Handlanger dar.

Vance werde die "extremen" politischen Pläne des Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, Donald Trump, "ohne Rücksicht auf den Schaden für das amerikanische Volk" umsetzen, teilte Bidens Wahlkampfteam mit.

Vance sei ein Abtreibungsgegner und wolle die Steuern für Milliardäre senken, während er die Preise für alle anderen in die Höhe treiben werde. Trump hatte kurz zuvor den 39 Jahre alten Senator zum Vizekandidaten für die US-Präsidentschaftswahl im November auserkoren. Vance sei am besten geeignet, schrieb der frühere US-Präsident. Er werde sich im Wahlkampf unter anderem auf Arbeiter und Farmer in umkämpften Bundesstaaten wie Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota konzentrieren. Einst feierte Vance mit seinen Memoiren "Hillbilly-Elegie" Erfolge. Heute sitzt er für den Bundesstaat Ohio im Senat.