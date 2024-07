US-Börsen auf Rekordkurs: Trump-Aktien steigen

Attentat auf Ex-Präsident Donald Trump beflügelt die Aktien der "Trump Media & Technology". Die US-Börsen sind auf Rekordkurs. Und es gibt einen Aktienboom bei Gefängnisbetreibern.

Die New Yorker Aktienmärkte haben am Mittwoch im frühen Handel den jüngsten Rekordkurs fortgesetzt.

Der von Standardwerten geprägte Dow Jones gewann 0,51 Prozent auf 40.205,12 Punkte und markierte damit einen neuen Höchststand .

gewann 0,51 Prozent auf und markierte damit . Der marktbreite S&P-500 stieg um 0,32 Prozent auf 5.633,55 Zähler .

stieg um 0,32 Prozent auf . Für den Nasdaq Composite ging es um 0,35 Prozent auf 18.463,48 Einheiten hoch.

Trump-Attentat

Das Attentat auf den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump am Wochenende ist ein zentrales Thema in den Marktkommentaren. In den kommenden Wochen dürfte es im US-Wahlkampf emotional zugehen, schrieb Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. "Umso wohltuender ist es, dass die Finanzmärkte Ruhe bewahren." Zwar werde man sich an den Börsen fragen, was das Attentat für den Wahlausgang bedeutet. "Doch man wird dabei einen kühlen Kopf bewahren", prognostizierte der Volkswirt.

Aktien von Trump Media & Technology steigen

Das Attentat auf den US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump stützt zudem die Aktien der mit ihm verbundenen Unternehmen, berichtete Reuters. Viele Investoren setzen darauf, dass der Vorfall seine Chancen beim Wahlgang im November erhöht.

Die Papiere seiner Medienfirma Trump Media & Technology kletterten um satte 37 Prozent in die Höhe. Die Aktie des Softwareentwicklers Phunware, der 2020 bei Trumps Wahlkampagne beauftragt wurde, eine Handy-App zu entwickeln, schießt um fast 22 Prozent in die Höhe.

Video-Sharing-Plattform Rumble rast hoch

Die Titel der bei den US-Konservativen beliebten Video-Sharing-Plattform Rumble klettern um elf Prozent.

Aktienboom bei Gefängnisbetreibern

Gefragt sind auch die Anteilsscheine der Gefängnisbetreiber GEO und CoreCivic mit Kursgewinnen von knapp zehn und gut sechs Prozent. Trump hat versprochen, als nächster US-Präsident hart gegen illegale Einwanderung vorzugehen und die Verbrechensbekämpfung zu verschärfen, hieß es weiters bei Reuters.

Apple-Aktien erreichten ein weiteres Rekordhoch. Sie verteuerten sich um 2,2 Prozent auf 235,17 US-Dollar. Zum einen erklärte die Bank Morgan Stanley die Aktie zu einem ihrer Favoriten, zum anderen rief das Investmenthaus Loop Capital mit 300 US-Dollar das bisher höchste Kursziel für Apple-Aktien aus.

Die Anteile von Goldman Sachs stiegen um 1,9 Prozent. Die Investmentbank hat im zweiten Quartal im Geschäft mit festverzinsten Wertpapieren besser abgeschnitten als erwartet.

Die Papiere von Super Micro Computer zogen 5,1 Prozent hoch. Der Hersteller von Computern für Rechenzentren ersetzt zum 22. Juli im Auswahlindex Nasdaq 100 die Aktien der Apothekenkette Walgreens Boots Alliance, deren Aktien 0,30 Prozent fielen.