Irre! YouTube-Prophet sagte Trump-Attentat schon im Winter voraus

Auf YouTube kursiert dieser Tage ein Video, das es in sich hat: Brandon Biggs, ein selbsternannter Socia-Media-"Prophet", wollte schon vor vier Monaten von einem Attentat auf Trump gewusst haben - aus einer Vision!

YouTuber Brandon Biggs ist ein selbsternannter "Prophet", der rund 150.000 Follower auf der Social Media Plattform zählt. Nun hält ein Video, das er vor über vier Monaten ins Netzt gestellt hat, die Welt in Atem. Hat er tatsächlich das Attentat auf Donald Trump vorhergesehen?

"Ich sah, wie Trump sich erhob, und dann sah ich einen Anschlag auf sein Leben - dass eine Kugel an seinem Ohr vorbeiflog, so nahe an seinem Kopf, dass sein Trommelfell platzte. Und ich sah, wie er auf die Knie fiel und anfing, zum Herrn zu beten. Er wurde radikal wiedergeboren", so die Botschaft, welche Biggs auf YouTube bereits am 14. März verkündete.

Futter für Verschwörungstheoretiker

Tausende Kommentare ranken sich nun unter dem YouTube-Video, das noch mehr Prophezeiungen bereithält. "Ich spreche von Leuten, die sagen, dass Trump jetzt gerettet ist, er ist wirklich Feuer und Flamme für Jesus... Und dann sah ich, wie Menschen für ihn eintraten und wie er die Präsidentschaft gewann", so Biggs weiter.

Auch von einer Wirtschaftskrise ist die Rede, die verheerender sein soll als die amerikanische Große Depression in den 1930er Jahren. Ob sich auch diese "Vorsehung" wirklich bewahrheiten wird, bleibt vorerst einmal abzuwarten. Sicher ist, das die Aussagen des "Propheten" Zündstoff für Verschwörungstheoretiker, Gläubige und Atheisten gleichermaßen ist.