Demokraten-Wut auf George Clooney

Der Schauspieler muss nach der Wahl-Schlappe von Kamala Harris jede Menge Kritik einstecken.

Der Erdrutschsieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl versetzte die Demokraten in Schockstarre. Am Tag nach der Wahlschlappe hat nun die Suche nach Schuldigen begonnen. Die Wut vieler Demokraten richtet sich dabei gegen George Clooney.

Der Schauspieler, der ein großer Unterstützer der Demokraten ist, hatte sich im Juli in der "New York Times" gegen US-Präsident Joe Biden gewandt. „Ich bin ein lebenslanger Demokrat; dafür entschuldige ich mich nicht", schrieb Clooney in einem Meinungsstück. "Ich liebe Joe Biden. Als Senator. Als Vizepräsident und als Präsident", so der Hollywood-Star. Aber eine Schlacht, die er nicht gewinnen könne, sei der Kampf gegen die Zeit. Wegen Trump sei die Partei so verängstigt, dass sie die Warnsignale ignoriert habe. Deshalb brauche es nun einen neuen Kandidaten.

Shitstorm

Clooney trug damit dazu bei, dass die Demokraten wenige Monate vor der Wahl ins Chaos stürzten. Biden zog sich schließlich zurück und machte Platz für Kamala Harris. Die Vizepräsidentin war allerdings alles andere als eine optimale Kandidatin und war schlussendlich gegen Trump chancenlos.

Auf Twitter machten nach der Wahl nun viele Demokraten ihrer Wut gegen Clooney Luft.

I would like to take a moment to thank George Clooney for shoving the most incompetent candidate down America’s throat to ensure a Trump victory. #MAGA pic.twitter.com/EF1rB3v4i2 — Completely Fed Up (@CompletelyUp) November 6, 2024

Thank you George Clooney. pic.twitter.com/7XDvSID4bv — Joshua Hartley (@JHartley2) November 6, 2024

Tell George Clooney I don’t want to speak with him right now. pic.twitter.com/yENQHpV5oo — Carol Roth (@caroljsroth) November 6, 2024

Let’s all give a major round of applause ???????????????? and give thanks to all the Hollywood Celebs especially

J-Lo, Beyonce, Taylor Swift, and especially George Clooney for helping elect 47th President Donald J Trump.



You guys did such an amazing job!

We will be forever grateful.… pic.twitter.com/QNEm5sG6sI — Jason Tucker (@universeOfZEN) November 6, 2024

Donald Trump hat die Präsidentschaftswahl gegen Kamala Harris klar gewonnen. Der Republikaner kehrt damit nach 4 Jahren wieder ins Weiße Haus zurück.