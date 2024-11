Diese schrecklich netten Trumps

Der mächtige Polit-Clan regiert nach Wahl-Sieg in den USA wieder die Welt.

Donald Trump bereitet sich nach seinem Durchmarsch bei den US-Präsidentschaftswahlen am Dienstag auf eine zweite Amtszeit vor. Der Wahltriumph wurde zu einem Sensations-Comebacks.

In den Fokus rückt nun auch wieder seine Familie und deren Skandale:

Die größten Stützen im Wahlkampf waren seine beiden älteren Söhne, Eric und Don Jr. Sie hielten Wahlkampfreden, feilten an Strategien und griffen Gegner (vor allem die Demokraten Joe Biden und Kamala Harris) mit rhetorischer Wucht an. Erics Frau Lara leitet zudem das Republikaner-Parteigremium RNC und zog bei der Wahlschlacht 2024 auch bei den Kongressrennen die Fäden. Für Aufsehen sorgte Don Jr. mit einem offensichtlichen Seitensprung von seiner Verlobten Kimberly Guilfoyle, als er mit einer Immobilienmaklerin gesichtet wurde.

© Getty ×

Sohn Baron vernetzte Trump mit Influencern

Sein jüngster Sohn Barron, den er mit Frau Nr. 3, Ex-Model Melania, zeugte, erwies sich als Geheimwaffe: Der 18-Jährige, der in New York Wirtschaft studiert, vernetzte seinen „Dad“ mit Influencern der jungen „Gen Z“-Generation. In zahlreichen Podcasts und Interviews konnte Trump so vor allem zu jungen Männern eine Verbindung herstellen.

© Getty ×

Seine Tochter Ivanka Trump war in der ersten Amtszeit noch Top-Beraterin im Oval Office. Gemeinsam mit ihrem Gatten Jared Kushner, der sich um alles von der Reform der US-Verwaltung bis zum Nahost-Frieden kümmerte, war sie aktiv. Das Paar hatte sich jedoch aus der Politik zurückgezogen und saß den neuen Wahlkampf aus. Es wurde gemunkelt, dass sie ihrem Vater seine Rolle beim Sturm seiner Anhänger aufs Kapitol (6. Januar 2021) nicht verziehen hat.

Rätsel um Melania

Ehefrau Melania gilt stets als Sphinx des Clans: Auffällig war, dass sie ihm weder beim Sex- und Schweigegeld-Prozess in New York (verständlich), wo noch mehr schmutzige Details über die Machenschaften Trumps ans Tageslicht gekommen sind, noch im Wahlkampf zur Seite stand. Es hagelte Spekulationen über den Zustand der Ehe. In der Wahlnacht zeigte sie sich jedoch liebevoll. Es könnte aber sein, dass sie nicht fest ins Weiße Haus einziehen wird, sondern zwischen Washington, Palm Beach und New York pendelt.

Es scheint, dass es ein neues „Familienmitglied“ gibt: Auf einem Gruppenfoto der Trumps stand plötzlich auch Tech-Milliardär Elon Musk grinsend da – während Melania fehlte…