Erste Großmacht warnt jetzt schon Trump

Xi Jinping warnt Trump vor einem neuen Streit zwischen China und den USA.

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat in einer Nachricht an Donald Trump nach dessen Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl zu "stabilen, gesunden und nachhaltigen" Beziehungen zwischen Peking und Washington aufgerufen. Wie Chinas Staatsfernsehen CCTV am Donnerstag berichtete, wies Xi in einer "Glückwunschbotschaft" an Trump darauf hin, dass "die Geschichte gezeigt hat, dass China und die Vereinigten Staaten von Zusammenarbeit profitieren und unter Konfrontation leiden."

"Eine stabile, gesunde und nachhaltige Beziehung zwischen China und den USA ist im gemeinsamen Interesse beider Länder und steht im Einklang mit den Erwartungen der internationalen Gemeinschaft", erklärte Xi demnach weiter. Er rief Peking und Washington dazu auf, "einen korrekten Weg zu finden, wie China und die USA in dieser neuen Ära miteinander auskommen können, damit beide Länder und die Welt davon profitieren".

Handelskrieg

Das Außenministerium in Peking hatte Trump bereits zuvor gratuliert. Der Republikaner fuhr bei der Wahl am Dienstag einen triumphalen Erfolg ein, indem er in mehreren der besonders umkämpften Swing States siegte und auch bei der Kongresswahl wichtige Erfolge für seine Republikanische Partei verzeichnen konnte.

In seiner ersten Amtszeit als US-Präsident hatte Trump einen Handelskrieg mit China angezettelt und Zollerhöhungen in Kraft gesetzt. Im Wahlkampf kündigte er Zölle in Höhe von 60 Prozent auf Produkte aus China an.