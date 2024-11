Fox News erklärt Trump zum Wahlsieger

Der erste US-Sender hat Trump zum Wahlsieger erklärt.

Andere US-Medien waren noch zurückhaltender, auch wenn sich zuletzt zunehmend ein Sieg des Republikaners andeutete. Der Datenanbieter Edison Research etwa betonte, dass er noch keinen Gewinner prognostiziere.

Auch die angesehene Nachrichtenagentur AP erkannte Trump noch nicht die erforderlichen Wahlleute für einen Sieg zu. Ihm fehlten noch 23 Elektoren, also der Sieg in zumindest zwei weiteren Swing States. Die wahlentscheidenden Staaten Georgia und North Carolina hatte Trump bereits für sich entschieden. In den fünf weiteren Swing States führte er.