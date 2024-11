Melania: Liebes-Show nach Double-Gerüchten

Wieder einmal gibt es Aufregung um die ehemalige und zukünftige First Lady.

Donald Trumps Ehefrau Melania sorgte am Wahltag wieder einmal für Wirbel. Die ehemalige und zukünftige First Lady begleitete ihren Mann am Dienstag bei der Stimmabgabe in Florida. Die 54-Jährige trug dabei – auch in geschlossenen Räumen – eine dicke Sonnenbrille, was wilde Spekulationen auslöste. In den sozialen Medien kamen Gerüchte auf, wonach es sich um eine Doppelgängerin handeln könnte.

© Getty ×

Bei Trumps Siegesrede stand Melania dann ganz ohne Sonnenbrille neben Donald auf der Bühne.

© Getty ×

Dabei gab es sogar einen Kuss auf die Wange.