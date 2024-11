Nach Schock-Umfrage: Trump gewinnt doch Iowa

Der Republikaner ist im Agrarstaat deutlich vorne

Der US-Staat Iowa geht Medien zufolge doch an den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Eine Umfrage am Wochenende hatte überraschend einen Sieg von Harris in dem traditionell republikanischen Agrarstaat vorhergesagt und damit für Unruhe gesorgt. Mehrere Medien, darunter die Nachrichtenagentur AP, sprachen Trump am späten Dienstagabend die sechs Wahlleute von Iowa zu.

Trump führte bei einem Auszählungsgrad von 70 Prozent mit 56 zu 42 Prozent vor Harris. Die Umfrage des angesehenen Instituts Selzer hatte die Demokratin mit 47 zu 44 Prozent vorne gesehen, und hatte sich damit gegen den Konsens anderer Umfrageinstitute gestellt.