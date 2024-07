Peinlich: Biden brachte Vize, Trump, Putin und Selenskyj durcheinander

Bei gleich zwei Veranstaltungen blamierte sich US-Präsident Joe Biden vor der Presse: Erst verwechselte er Selenskyj mit Putin und dann seine Vize-Präsidentin mit Donald Trump.

Die öffentliche Kritik an Joe Biden will nicht abklingen, im Gegenteil - der US-Präsident liefert nämlich gleich zwei neue grobe Patzer. Erst verwechselte er Selenskyj mit Putin und dann seine Vize mit Donald Trump. Doch was war genau passiert?

Selensky mit Putin verwechselt

Am Rande des NATO-Gipfels wollte Biden den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (46) als nächsten Redner vorstellen - und nannte ihn "Präsident Putin". Als die versammelten Journalisten sichtlich geschockt waren, lenkte er ein. In ihrem Bericht zitierte ihn die "Bild"-Zeitung wie folgt: "Er wird Präsident Putin schlagen. Präsident Selenskyj. Ich bin so darauf konzentriert, Präsident Putin zu besiegen", versuchte Biden seinen Faux Pas wieder gerade zu biegen, ehe er das Wort an Selensky übergab. "Ich habe mich einfach versprochen", kommentierte er später seinen Patzer.

Auch Vize und Trump durcheinandergebracht

Mindestens ebenso peinlich war Bidens nächster Auftritt, seine erste Solo-Darbietung seit langer Zeit. Auf die Frage hin, welche Einstellung er hinsichtlich einer Präsidentschaftskandidatur von Vize-Präsidentin Kamala Harris habe, antwortete er: "Ich hätte nicht Vizepräsident Trump als Vizepräsident ausgesucht, wenn ich nicht glauben würde, sie hätte das Zeug zur Präsidentin." Was folgte war ein peinlich berührtes Schweigen den anwesenden Journalisten im Raum. Donald Trump konterte via Social Media prompt und formulierte spitz: "Great job, Joe!"