Sagen "Simpsons" schon wieder Wahlergebnis voraus?

Fans spekulieren wild, dass die "Simpsons" auch den Ausgang der nächsten US-Präsidentschaftswahl vorhergesagt haben könnten.

Die "Simpsons" verblüffen oftmals Millionen von Zuschauern, wenn es um Vorhersagen künftiger Events bzw. um Personen des öffentlichen Lebens geht. Ein bekanntes Beispiel dafür ist die "Weissagung", das Trump einst zum Präsidenten gewählt worden war. Fans spekulieren nun wild, dass die "Simpsons" auch den Ausgang der nächsten US-Präsidentschaftswahl vorhergesagt haben könnten.

In einer Episode der Kultserie wird Lisa Simpson nämlich als erste weibliche Präsidentin der USA dargestellt, die nach einer chaotischen Amtszeit von Trump dessen Amt übernimmt. Für viele spiegelt sich darin die aktuelle politische Lage mit Präsident Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris wider.

Kurios: Bilder zeigen Präsidentschaftskandidatin Harris in einem violetten Mantel bei einer Veranstaltung im Jahr 2021, die stark dem Outfit ähneln, das Lisa in besagter Episode trägt. In den sozialen Medien geht somit wenig verwunderlich die Theorie umher, dass die "Simpsons" erneut eine politische Entwicklung vorhergesagt haben.