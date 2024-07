So reagiert Bidens Familie auf Rückzug

Bidens Ehefrau hat den Rückzug ihres Ehemannes aus dem US-Präsidentschaftsrennen zunächst mit einem Emoji kommentiert. Die First Lady repostete über ihren privaten Account auf der Plattform X den Beitrag von US-Präsident Joe Biden mit zwei pinken Herzen.

Kurz zuvor hatte dieser über seine Seiten in den sozialen Medien Instagram, Facebook und X verkündet, bei der Wahl im November nicht länger für eine zweite Amtszeit anzutreten. In den vergangenen Wochen war der 81-Jährige wegen seines Alters und seines mentalen Zustandes in der eigenen Partei massiv unter Druck geraten. Bidens Rückzug so kurz vor der Wahl ist eine dramatische Wende und verursacht weiteres Chaos in einem ohnehin historischen US-Wahljahr.

Seine Enkeltochter, Naomi, hat ihren Großvater rührend gewürdigt. Sie sei "einfach nur stolz" auf ihren Opa. Er sei nicht nur der effektivste Präsident unserer Zeit gewesen - und werde es auch weiterhin sein, schrieb die 30-Jährige auf der Plattform X.

I’m nothing but proud today of my Pop, our President, Joe Biden, who has served our country with every bit of his soul and with unmatched distinction. Not only has he been—and will continue to be—the most effective president of our lifetime, but he has likely already cemented…