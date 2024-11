Trump hält in Kürze Siegesrede

Der Republikaner steht vor dem Sieg bei der US-Wahl.

Angaben der Nachrichtenagentur AP zufolge ist Donald Trump unterwegs zu seiner Wahlparty in Mar-a-Lago (Florida). Es wird erwartet, dass er dort auch zu seinen Anhängern spricht. Kamala Harris hingegen plant nicht, sich noch in der Nacht zu äußern, hieß es.

Bei der US-Präsidentenwahl hat sich Ex-Präsident Donald Trump am Dienstagabend stetig einem Comeback angenähert. Nach Siegen in republikanischen Hochburgen konnte er auch den Swing State North Carolina für sich entscheiden, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Damit stand er bei 230 Wahlleuten, nur noch 40 Stimmen von der Mehrheit im Wahlgremium entfernt. Die Demokratin Kamala Harris hielt bei 205 Stimmen.

Trump sicherte sich Elektoren aus 25 Staaten, darunter Texas und seinen Heimatstaat Florida. Auf das Konto der demokratischen Vizepräsidentin Kamala Harris wanderten Wahlleute aus dem bevölkerungsreichsten Staat Kalifornien, New York, Illinois, Washington D.C. und elf weiteren Staaten.

Für einen Sieg sind 270 Stimmen im Wahlgremium erforderlich. Der US-Präsident wird nicht direkt gewählt, sondern von insgesamt 538 Wahlleuten der 50 Staaten und des Hauptstadtbezirks Washington DC. Offen war das Rennen laut Umfragen nur in den sieben Swing States Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Arizona und Nevada.

Konkret gewann Trump die Wahlleute von Texas (40), Florida (30), Ohio (17), North Carolina (16), Indiana (11), Tennessee (10), Missouri (10), South Carolina (9), Alabama (9), Kentucky (8), Louisiana (8), Oklahoma (7), Mississippi (6), Arkansas (6), Utah (6), Kansas (6), Iowa (6), Montana (4), West Virginia (4), Idaho (4), North Dakota (3), South Dakota (3), Wyoming (3) sowie Nebraska (drei von fünf). Harris konnte die Stimmen von Kalifornien (54), New York (28), Illinois (19), New Jersey (14), Virginia (13), Washington (12), Massachusetts (11), Colorado (10), Maryland (10), Oregon (8) Connecticut (7), New Mexico (5), Rhode Island (4), Delaware (3), Vermont (3) und Washington D.C. (3) sowie einen Sitz aus dem Ostküstenstaat Maine auf ihr Konto buchen, ergab eine Auswertung der Nachrichtenagentur Associated Press.

Unglaublicher Triumph

Das gute Abschneiden Trumps hatte sich im Wahlabend verfestigt. So fiel sein Sieg im früheren Swing State Florida fiel Trumps Sieg aber nach Auszählung von 97 Prozent der Stimmen deutlicher aus als vor vier Jahren, als er als Amtsinhaber seinem damaligen demokratischen Herausforderer Joe Biden um drei Prozentpunkte unterlegen war. Das Zwischenergebnis zeigte Trump um 13,5 Prozentpunkte vor Harris. Um 5 Uhr MEZ war die Wahl in allen Staaten mit Ausnahme von Alaska und Hawaii beendet.

Mit Ausnahme von North Carolina war das Rennen in sechs Swing States noch offen, doch die Wahlwebsite Decision Desk HQ schlug auch Georgia bereits dem Republikaner zu. Dieser führte auch in Wisconsin, Michigan, Arizona und Pennsylvania, während aus Nevada keine Ergebnisse vorlagen. Vor vier Jahren hatte Trump als Amtsinhaber in allen sieben Swing States verloren.

Umfragen hatten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Kandidaten erwarten lassen. Eine Nachwahlbefragung des Instituts Edison Research ließ Vorteile für Harris erkennen. Sie zeigte mit 53 Prozent einen deutlicheren Frauen-Überhang in der Wählerschaft als vor vier Jahren (52 Prozent), was für die Demokratin sprach. 48 Prozent haben eine positive Meinung von Harris, 44 Prozent eine positive Meinung von Trump.

Viele Wähler gaben schon vor dem Wahltag ihre Stimme ab. Nach Angaben des "Election Lab" der Universität Florida stimmten rund 83 Millionen US-Bürger per Brief oder in vorher geöffneten Wahllokalen ab. Das entspricht mehr als der Hälfte der 2020 bei der Präsidentenwahl insgesamt abgegebenen Stimmen.

Trump zeigte sich bei der Stimmabgabe in Palm Beach im Bundesstaat Florida "sehr zuversichtlich", rechnete aber mit einem knappen Wahlausgang. Bei einem fairen Wahlverlauf werde er das Ergebnis anerkennen. Doch schon kurze Zeit später säte er in sozialen Medien Zweifel am Wahlverlauf, nachdem es in der Metropole Philadelphia Probleme bei Wahlmaschinen gegeben hatte. "Es wird viel über massiven BETRUG in Philadelphia geredet. Die Strafverfolgungsbehörden kommen!!!", schrieb er auf Truth Social.

"Ich werde an meiner Alma Mater sein"

Vizepräsidentin Harris verbrachte den Wahltag teils in ihrer Residenz in der US-Hauptstadt Washington. Dem Radiosender KDKA sagte die 60-Jährige, sie wolle im Kreise ihrer Familie Zuhause Abendessen und später zu einer demokratischen Wahlparty an ihrer ehemaligen Universität gehen. "Ich werde an meiner Alma Mater sein, der Howard University", so Harris.

Bei der Wahl steht viel auf dem Spiel: Die innenpolitische Stabilität der USA sowie das ohnehin wackelige Gleichgewicht der Weltpolitik. Die Demokratin Harris könnte die erste Frau an der Spitze der USA werden. Trump könnte nach seiner Abwahl vor vier Jahren erneut ins Weiße Haus einziehen. Bidens 60-jährige Vizepräsidentin steht inhaltlich eher für Kontinuität und für eine stabile Außenpolitik der Weltmacht. Der Ex-Präsident hingegen ist stolz auf seinen unberechenbaren und aggressiven Kurs.

Die Sicherheitsvorkehrungen waren groß. Zwischenzeitlich sorgten Bombendrohungen unter anderem im besonders umkämpften "Swing State" Georgia für Unterbrechungen beim Wählen. Die US-Bundespolizei FBI sah eine Spur nach Russland: "Dem FBI sind Bombendrohungen gegen Wahllokale in mehreren Bundesstaaten bekannt, von denen viele von russischen E-Mail-Domänen zu stammen scheinen. Bisher konnte keine der Drohungen als glaubwürdig eingestuft werden", hieß es in einer Mitteilung. Am Besucherzentrum des US-Kapitols in Washington nahm die Polizei einen Mann fest, der nach Benzin roch und eine Leuchtpistole bei sich hatte. Das teilte die Kapitol-Polizei auf der Plattform X mit. Der Mann sei bei der Sicherheitskontrolle aufgefallen.