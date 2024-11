Trump schnappt sich den nächsten Swing State

Mit Georgia hat Trump den ersten Bundesstaat "gedreht"

Der republikanische Ex-Präsident Donald Trump hat in der Nacht auf Mittwoch einen weiteren großen Schritt zu einem Comeback gemacht. Nach North Carolina hat er bei der US-Präsidentenwahl mit Georgia den zweiten von insgesamt sieben Swing States für sich entschieden. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtete, gingen damit weitere 16 Wahlleute auf sein Konto. Er hielt damit bei 246 Elektoren und war nur noch 24 Stimmen von der absoluten Mehrheit in dem Gremium entfernt.

Die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris hatte 210 Wahlleute. Trump führte in Georgia nach Auszählung von 94 Prozent der Stimmen mit 51 zu 48 Prozent der Stimmen. In den fünf restlichen Swing States lag er ebenfalls in Führung.