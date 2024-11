Überraschende Glückwünsche für Trump

Er gratuliere Trump und dessen Familie "aufrichtig", schrieb Pence auf der Online-Plattform X. Der 65-jährige Pence hatte selbst versucht, zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner zu werden. Trump bezeichnete er als ungeeignet für das Amt.

