USA: Iran "eine oder zwei Wochen" von Atomwaffen-Material entfernt

Der Iran ist nach Einschätzung von US-Außenminister Antony Blinken nur noch "eine oder zwei Wochen" von spaltbarem Material für eine Atomwaffe entfernt.

"Weil das Atomabkommen aufgekündigt wurde, ist der Iran nicht mehr nur ein Jahr davon entfernt, die Fähigkeit zur Herstellung von spaltbarem Material für eine Atomwaffe zu erlangen, sondern jetzt wahrscheinlich nur noch eine oder zwei Wochen", sagte Blinken bei der Sicherheitskonferenz in Aspen im US-Staat Colorado.

Blinken bezog sich auf den vom früheren republikanischen Präsidenten Donald Trump verkündeten Ausstieg aus dem im Jahr 2015 geschlossenen Wiener Atomdeal mit dem Iran, der strenge Auflagen für das Nuklearprogramm Teherans enthalten hatte. Nach dem Rückzug der USA hatte der Iran wieder mit der Uran-Anreicherung begonnen. Unter Präsident Joe Biden eingeleitete Gespräche zur Wiederbelebung des Atomabkommens blieben erfolglos.

Blinken fügte an, dass der Iran bisher noch keine Atomwaffen entwickelt habe. Die derzeitige Lage sei jedoch "nicht gut", sagte der Chefdiplomat, die US-Regierung beobachte die Entwicklung in dieser Angelegenheit "sehr genau". In den vergangenen Monaten habe sich gezeigt, dass die Regierung in Teheran mit ihrem Atomprogramm voranschreite, sagte Blinken weiter. Er bekräftigte das Ziel Washingtons, zu verhindern, dass der Iran eine Atomwaffe besitze. Zur Erreichung dieses Ziels würden die USA weiterhin "den diplomatischen Weg bevorzugen".