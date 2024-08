Vater (42) reinigt Aquarium - vergiftet versehentlich seine ganze Familie

In England kam es zu einem dramatischen Zwischenfall, als ein Vater beim Reinigen seines Aquariums ungewollt seine gesamte Familie in Gefahr brachte.

Die Ereignisse zeigen, wie wichtig Vorsicht und Wissen im Umgang mit exotischen Tieren und Pflanzen sein können.

Aquarium-Reinigung endet in einer Katastrophe

Mike Nguyen, ein 42-jähriger Vater von vier Kindern, wollte eigentlich nur sein 500-Liter-Aquarium in Ordnung bringen, als er ein Leck entdeckte. Der Schaden hätte eigentlich leicht behoben werden können, doch was folgte, war eine Kette tragischer Ereignisse, die seine Familie in Lebensgefahr brachte. Um das Austrocknen einiger Korallen zu verhindern, die durch das Ablassen von Wasser ungeschützt waren, entschied sich Mike, diese zurückzuschneiden. Ein Experte hatte ihm zu diesem Schritt geraten, um die Korallen zu retten. Doch was Mike nicht wusste: Dieser Eingriff sollte fatale Konsequenzen haben.

Erste Symptome innerhalb kürzester Zeit

Kurz nachdem er begonnen hatte, die Korallen zu schneiden, verspürte Mike erste Symptome. Seine Nase begann zu laufen, bald darauf folgten Niesen und Husten. Anfangs dachte er, sich möglicherweise mit Covid-19 infiziert zu haben, da dies in letzter Zeit häufig vorkam. Doch schon bald klagten auch seine Frau, seine Schwester und die vier Kinder über ähnliche Beschwerden. Sie alle hatten plötzlich hohes Fieber, und ihre Reaktionsfähigkeit ließ schnell nach. In Panik rief Mike einen Arzt, der die Lage schnell erkannte und die gesamte Familie sofort ins Krankenhaus einweisen ließ. Auch die Bewohner umliegender Häuser wurden als Vorsichtsmaßnahme evakuiert, um mögliche Gefahren zu minimieren.

Palytoxin: Eine unterschätzte Gefahr

Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass das hochgiftige Palytoxin freigesetzt worden war. Dieses gefährliche Gift gehört zu den stärksten bekannten organischen Substanzen und wird von einigen Korallenarten, insbesondere von Weichkorallen, produziert. Die Substanz dient den Tieren in der Natur zur Abwehr von Fressfeinden. Glücklicherweise konnte die Familie nach einigen Tagen im Krankenhaus wieder entlassen werden. Doch der Vorfall verdeutlicht, wie riskant der Umgang mit exotischen Meeresbewohnern sein kann.

Was Aquarienbesitzer beachten sollten

Für Besitzer von Aquarien, insbesondere solchen mit Korallen, ist es wichtig, bestimmte Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Korallen sollten stets unter Wasser bleiben, um die Freisetzung von Giften zu verhindern. Auch direkter Haut- oder Augenkontakt ist unbedingt zu vermeiden. Die Regierung von Südaustralien (Australien) informiert über den sicheren Umgang mit Korallen und warnt vor den möglichen gesundheitlichen Risiken. Die Symptome einer Vergiftung mit Palytoxin können von Fieber und Husten bis hin zu schwereren Beschwerden wie Krämpfen, Schwindel, Nierenversagen, Koma und im schlimmsten Fall Herzversagen reichen.