Venedig geht jetzt gegen Raser-Boote vor

Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini hat Maßnahmen angekündigt, um den Wellengang in Venedig einzuschränken, der von Motorbooten und Schiffen verursacht wird.

So soll ein automatisches Geschwindigkeitserkennungssystems für Boote in Venedig eingeführt werden, erklärte Salvini. Die Maßnahme sei in der neuen Straßenverkehrsordnung enthalten, die derzeit im Parlament diskutiert wird, so der Minister.

Um Venedig zu "verteidigen"

Salvini richtete einen Appell an alle politischen Kräfte, damit die neuen Vorschriften so rasch wie möglich im Parlament gebilligt werden. "Wir sind entschlossen, eine wunderbare Stadt wie Venedig zu verteidigen, nachdem wir in den vergangenen Jahren bereits ein außergewöhnliches Werk wie das Dammsystem MOSE gegen das Hochwasser stark unterstützt haben", so Salvini. Der Wellengang auf Venedigs Kanälen bedroht laut Experten die Fundamente der Häuser und Paläste. Zudem seien die Wellen für Gondeln und kleine Ruderboote ein echtes Problem.

Experten warnen

Experten warnen seit längerem, die Bedrohung durch steigenden Schiffs- und Bootsverkehr sei nicht geringer als die Gefahren durch das häufige Hochwasser. Die Jahrhunderte alten Palazzi stehen auf oftmals maroden Holzpfeilern, die dem Druck der Wellen einfach nicht länger standhielten. Auch die Gondolieri hatten sich unlängst beschwert: Sie könnten sich bei dem "Seegang" in der Lagune auf ihren Booten kaum mehr auf den Beinen halten, erklärten sie.