Video von Fußball-Hund geht viral

In Brasilien spielen selbst Hunde unglaublich gut Fußball.

Brasilien. Wer Instagram regelmäßig nutzt, kommt derzeit um ein Video kaum vorbei: Im Clip sind ein Mann und ein fußballspielender Border Collie am Copacabana-Strand in Rio de Janeiro zu sehen. Die beiden passen sich den Ball mehrmals hin und her. Hund "Floki" köpfelt den Ball mit seiner Schnauze zu seinem Herrchen und dieser spielt den Ball per Brust oder Fuß zurück. Die beiden schaffen mehrere Pässe. Im Hintergrund ist die berühmte Kulisse des Copacabana-Strandes bei Sonnenuntergang zu sehen. Das Video wurde auf Instagram bereits 1,8 Millionen Mal gelikt und fast 10.000 Mal kommentiert.

In der fußballverrückten Nation Brasilien spielen selbst Hunde unglaublich gut Fußball. Das Video sorgt im Netz für einen Hype. "Sogar Hunde sind in Brasilien talentiert", schreibt ein User erstaunt. "Der Hund spielt besser als alle meine Freunde zusammen", kommentiert ein anderer Instagram-Nutzer süffisant. Ein User wünscht sich genau so einen Fußball-Gefährten: "Ich möchte einen Hund wie diesen." In einem weiteren Kommentar heißt es nur lapidar: "Normaler Hund in Brasilien."