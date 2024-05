× Chaos im Rathaus: Katze verursacht Wasserschaden in Höhe von 325.000 Euro

Eine Katze sorgte in der niederländischen Gemeinde Dokkum für beträchtlichen Ärger und einen teuren Schaden in Höhe von 325.000 Euro. Sie verursachte im Rathaus einen Wasserschaden.

Ein ungebetener Gast mit fatalen Folgen: Die Katze wurde bereits im letzten Jahr während Bauarbeiten im Rathaus entdeckt. Da es nicht gelang, sie einzufangen, entschied man sich für eine vorübergehende Schließung des Gebäudes. Unglücklicherweise gelang es der Katze offenbar, einen Wasserhahn zu öffnen.

© Getty Images ×

Unbemerkt floss daraufhin Wasser durch das Gebäude, wodurch Möbel, Wände und Böden in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Schaden war so groß, dass ein Teil der Rathausmitarbeiter temporär in einem anderen Gebäude arbeiten musste.

© Getty Images ×

Sanierung und Versicherungsleistung

Die Folgen des Katzen-Wasserschadens waren so groß, dass Teile der Wände und Böden erneuert werden mussten. In der Gemeinderatssitzung präsentierte Ratsherr Bert Koonstra die Abschlussrechnung. Die erfreuliche Nachricht: Die Versicherung übernimmt den Schaden. "Damit können wir dieses Katzendossier nun abschließen", so Koonstra.

Ob die Katze tatsächlich absichtlich den Wasserhahn öffnete, konnte allerdings nicht geklärt werden.