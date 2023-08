Videos zeigen Absturz von Prigoschin-Jet

Kurz nach 19 Uhr kam die Eilmeldung: Zehn Menschen (sieben Passagiere, drei Crewmitglieder) starben bei einem Flugzeug-Absturz in Russland.

Ein Embraer-Privatjet crashte am Weg von Moskau nach St. Petersburg. Das brisante: Auf der Passagierliste stand der Name Jewgeni Prigoschin (62). Er wurde der ganzen Welt als Chef der russischen Söldnertruppe Wagner bekannt, kommandierte blutige Angriffe auf ukrainische Zivilisten im Auftrag des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Am Abend meldete der staatliche russische TV-Sender "Rossiya 24", dass der Chef der Söldner-Gruppe "Wagner" Jewgeni Prigoschin verstorben sei.

Im Juni eskalierte ein Streit zwischen Prigoschin und Putin. Die Söldnertruppe sollte in die russische Armee integriert werden, Prigoschin plante eine Revolte. Es kam zum Marsch der Söldner auf Moskau, doch der wurde gestoppt. Seitdem fragen sich Experten, wann Prigoschin unter „mysteriösen“ Umständen sterben würde. Gestern hieß es, der Jet wurde von der russischen Luftabwehr abgeschossen.