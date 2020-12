Von der Leyen: EU-weiter Corona-Impfstart am 27. Dezember

Die EU-Kommissionspräsidentin erklärte, dass es in der EU zu einem einheitlichen Impfstart am 27. Dezember kommen wird.

Aus dem Plan Österreichs bereits zu Weihnachten mit der Corona-Impfung zu starten wird nichts. EU-Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen kündigte am Donnerstag einen EU-weiten Corona-Impfstart am 27. Dezember an.

Damit verzögert sich auch die erste Corona-Impfung in Österreich. Zunächst hieß es, dass man bereits mit einem Start zu Weihnachten gerechnet habe.

