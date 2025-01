Das wird Trumps erste Mahlzeit als neuer Präsident

Seit 1897 gibt es ein Antrittsessen nach der Amtseinführung des US-Präsidenten. Was wird dieses Jahr bei Trump auf dem Menüplan stehen?

Donald Trumps zweite Amtszeit beginnt mit einem luxuriösen Abendessen mit seinen geladenen Gästen. Nachdem er seinen Amtseid abgelegt hat, wird der neue Präsident zur Statuary Hall im US-Kapitol gebracht. Dort wird das Antrittsessen stattfinden.

Lange Tradition

Seit 1897 gibt es dieses Antrittsessen, damals zu Ehren von Präsident McKinley. Das moderne und heute bekannte Antrittsessen wird seit 1957 abgehalten. Dwight D. Eisenhower tischte seinen Gästen damals Rahmhähnchen, gebackenen Schinken und Kartoffelpuffer auf.

Was Trump dieses Jahr seinen Gästen anbietet, ist noch nicht bekannt. Traditionell repräsentiert das Menü die Heimatbundesstaaten des Präsidenten und Vizepräsidenten, also heuer aus Florida und Ohio. Im Jahr 2017 bekamen die Gäste von Trump Hummer aus Maine, Garnelen aus dem Golf von Mexiko und Seven Hills Angus Rindfleisch zu essen.

Für Biden wurden 2021 die Feier wegen Corona abgesagt. Bei der Amtseinführung von Barack Obama 2013 gab es gedünsteten Hummer, gegrilltes Bison und Apfelkuchen zu essen.

Das Motto der Party ist hingegen schon bekannt. Es wird "Aus 'Enduring Democracy': Ein verfassungsrechtliches Versprechen." lauten.