Watsche für Frankreichs Präsident: 18 Monate Haft

Bei einem Termin in Lyon kassierte Frankreichs Präsident eine klatschende Ohrfeige.

Lyon. Jetzt wurde der 28-Jährige, der Emmanuel Macron am Dienstag angegriffen hat, in einem Blitzverfahren verurteilt: 18 Monate Haft, davon wurden 14 Monate zur Bewährung ausgesetzt. Der „Watschenmann“ erschien im grünen T-Shirt vor Gericht, sagte, dass er mit der Ohrfeige seine Unzufriedenheit über Macrons Politik ausdrücken wollte: „Nieder mit der Macronie!“, rief der Arbeitslose. Er habe den Angriff bei dem öffentlichen Termin nicht geplant, sagte er. Eher habe bloß „instinktiv und ohne nachzudenken“ gehandelt. Einer Partei gehört der Angreifer nicht an, aber er „teile die politische Überzeugung „der Rechten und Ultrarechten“, sagte er.