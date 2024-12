Weihnachtsmarkt-Anschlag: Jetzt sprechen die Opfer

Bei der Todesfahrt am Weihnachtsmarkt in Magdeburg starben fünf Personen – weitere 200 Menschen wurden verletzt.

Der Tatverdächtige, der saudische Arzt Taleb A. (50) befindet sich in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Magdeburg beantragte einen Haftbefehl gegen den 50-Jährigen. Er müsse wegen des Vorwurfs fünffachen Mordes, mehrfachen versuchten Mordes und mehrfacher gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen mit.

Unter den Verletzten ist etwa auch der VW-Mitarbeiter Marco F. (39). Seine Beine und Sprunggelenke sind gebrochen. Der 39-jährige liegt im Krankenhaus und hat große Schmerzen. Momente bevor der Anschlag passierte, schaute er kurz aufs Handy und las von der Tarifeinigung bei VW. "In der Sekunde, als ich mich darüber freute, passierte es", schildert er die schrecklichen Momente gegenüber "Bild". Er blickte vom Handy auf – und sah einen Wagen auf sich zurasen.

Marc F.: "Politik soll mehr für unsere Sicherheit tun"

"Mich erwischte der BMW voll, ich flog durch die Wucht des Aufpralls über das Auto. Danach weiß ich nichts mehr. Ich lag wohl anderthalb Stunden auf der Straße, eine Ärztin kümmerte sich um meinen Fuß, der um 90 Grad verdreht war. Dann kam ich ins Uniklinikum Magdeburg. Noch heute muss ich operiert werden", so Marco F. zur deutschen Zeitung. Er wünsche sich, "dass die Politik mehr für unsere Sicherheit tut."

Auch Anne (40) und ihr Mann Matthias (49) wurden bei der Amokfahrt verletzt. Die beiden hörten den BMW nicht kommen. Der Todesfahrer erfasste sie. Anne wurde durch die Wucht des Aufpralls einige Meter weit geschleudert. Sie verlor das Bewusstsein. "Ich weiß nicht, was passiert ist. Irgendwann bin ich wach geworden, da waren überall Lichter. Ich habe nach meinem Mann gerufen und dachte, ich bin in einem Traum", berichtet sie im "Bild"-Gespräch.

Ihr Mann Matthias habe sie mit einem Foto gesucht. Schließlich habe er seine Anne endlich auf dem Alten Markt gefunden. Da lag sie noch unter Schock auf dem Boden. Matthias hat eine tiefe Fleischwunde im Oberschenkel erlitten und muss wahrscheinlich operiert werden.