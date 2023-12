Weihnachtsstern leuchtet fast wie zu Christi Geburt

In der heurigen Adventszeit gab es für die Menschen einen ganz besonderen Anblick am Sternenhimmel,

Rund um die Weihnachtsfeiertage ist der "Stern von Betlehem" ganz besonders gut zu sehen. Ein Naturschauspiel, das nur alle zwölf Jahre passiert. Der "Weihnachtsstern" ist heuer besonders deutlich sichtbar, weil er - fast so wie zu Christi Geburt vor über 2.000 Jahren - im Sternbild Widder ganz nahe zu den Fischen zu sehen ist.

Laut Forschern spielt dabei der Jupiter eine ganz besondere Rolle. Der Astrophysiker Thomas Kraupe erklärt gegenüber der "Bild": "Dort stand er auch im wahrscheinlichen Geburtsjahr Christi. Alle 12 Jahre ist er dort zu finden.“

Durch die Sternenkonstellation leuchtet in der Weihnachtszeit auch der Jupiter besonders hell, sogar in Großstädten kann man ihn mühelos entdecken. Das ist auch deshalb so besonders, weil man ihn ansonsten aufgrund der vielen Lichter und Beleuchtungen in Metropolen nicht sehen kann. „Er ist der hellste Lichtpunkt am Himmel. Man kann ihn gar nicht übersehen. Am höchsten über uns steht er kurz nach 20 Uhr und ist fast bis 3 Uhr morgens zu sehen", führt Kraupe weiter aus.

Traditioneller Irrtum mit dem »Königsstern«

Nach dem traditionellen Schweif, der auf Weihnachtsbildern und Krippen immer abgelichtet ist, wird man allerdings vergeblich suchen. Er soll einfach nur das besondere Naturschauspiel unterstrecihen und wird von Experten als Ausdruck künstlerischer Freiheit interpretiert. Allerdings soll es damals Forschern zufolge keine Kometensichtungen gegeben haben.

Ob es zu Christi Geburt tatsächlich der "Wanderstern" (Planet) Jupiter war, der den Nachthimmel erleuchtet hat, ist bis heute ungeklärt. Experten sind sich allerdings sicher, dass der so genannte "Königsstern" das besondere Ereignis auch noch unterstrichen hat.

Dreifachbegegnung erst in 235 Jahren

Doch es soll damals mehrere spektakuläre Sternenkonstellationen gegeben haben. Kraupe führt weiter aus: „Damals, im Jahr 7 vor Christus, ist Jupiter in den Fischen dreimal in eine seltene Begegnung mit dem Saturn gekommen. Diese Begegnung gibt es durchschnittlich nur alle 850 Jahre in dieser Himmelsregion. Die nächste dreifache Begegnung findet erst im Jahr 2238/39 statt, allerdings im Sternbild Zwillinge.“

Wer mit seinen liebsten den besinnlichen Abend noch verschönern will, sollte am Abend dennoch einen gemeinsamen Blick in den Nachthimmel machen und die Stimmung im Rahmen der Familie genießen.