Weißrussland: SIE will Diktator Lukaschenko stürzen

Ein landesweiter Generalstreik soll den Druck auf Staatschef Lukaschenko erhöhen.

„Das Land befindet sich in einer politischen und ökonomischen Krise, und gemeinsam wissen wir, wie wir aus dieser Krise herauskommen“, sagt Maria Kolesnikowa (38). Die Musikpädagogin ist eines der wichtigsten Gesichter der Bürgerbewegung in Weißrussland. Nun hat die Gruppe rund um die Oppositionelle die Gründung einer Partei zur Erneuerung des Landes bekannt gegeben. „Wmestje“, zu Deutsch die Miteinander-Partei, gehe es darum, Verantwortung zu übernehmen für den Aufbau einer neuen Gesellschaft, sagte Kolesnikowa, die bis vor wenigen Monaten in Deutschland gelebt hat.

Generalstreik

Mit einem landesweiten Streik wollte die Opposition gestern ihren Druck auf Staatschef Alexander Lukaschenko weiter erhöhen. Seit drei Wochen haben sich Hunderttausende Menschen Protesten und Streiks angeschlossen. Auslöser war die von Fälschungsvorwürfen überschattete Wahl. Lukaschenko will diese mit 80 Prozent „gewonnen“ haben.