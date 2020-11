11,3 Mio. Euro: Unbekannter Lotto-Gewinner seit 2017 gesucht

Deutschland sucht seit dreieinhalb Jahren einen unbekannten Lottogewinner - wenn er sich bis zum Jahresende nicht meldet, verfällt der Gewinn in der Höhe von 11,3 Millionen Euro.

Mit einem Fahndungsplakat sucht die Deutsche Toto-Lotto GmbH nun landesweit nach dem unbekannten Tipper, der im April 2017 11,3 Millionen Euro gewonnen hat. Der Gewinner habe bis zum Silvestertag 2020 Zeit, das Geld abzurufen. Dazu müsse er die gültige Spielquittung vorlegen.

„Meldet sich der Gewinner bis Jahresende nicht, fließen die 11,3 Millionen Euro vollständig in einen Topf für Sonderauslosungen - kommen also bundesweit Lotto-Spielern in Form von zusätzlichen Gewinnen wie Geldprämien oder Autos zugute“, so der Geschäftsführer der Toto-Lotto-GmbH.