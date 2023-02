Aus dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet konnten 16 Babys, darunter auch Säuglinge gerettet werden. An Board von Erdogans Präsidentenflugzeug wurden die Babys nach Ankara geflogen, wo sie nun im Krankenhaus versorgt werden.

Es sind so tragische, aber zugleich doch auch so wahnsinnig herzerwärmende Bilder. 16 Babys konnten aus den Trümmern des verheerenden Erdbebens in der Türkei gerettet werden.

Die Babys, darunter sogar auch Säuglinge, wurden nach der Rettung in die Hauptstadt Ankara geflogen. Und das sogar an Board von Erdogans Präsidentenflugzeug.

Die Maschine wurde in Bereitschaft versetzt, um für erdbebenbedingte Aktivitäten eingesetzt zu werden, einschließlich des Transports medizinischer Teams und Hilfe in Regionen des Landes. Auch sollen damit schwer verletzte Menschen zur Behandlung nach Ankara transportieren werden.

Allen 16 Babys soll es gut gehen, aktuell werden sie im Etlik City Hospital versorgt. Zudem sollen sie anschließend von Pflegemüttern des Ministeriums für Familie und Soziales betreut werden. Auch Emine Erdogan, die Ehefrau des türkischen Präsidenten, besuchte die Babys gestern im Krankenhaus.