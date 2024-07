200 Kartoffel-Säcke aus Spendenbox gestohlen

Ein Bauer aus der englischen Grafschaft Lincolnshire tobt, nachdem ihm 200 Säcke mit Kartoffeln aus seinem Stand gestohlen wurden.

John Hardy ist ein 71-jähriger Bauer, der am Rande seines Bauernhofs in Anton's Gowt in Lincolnshire einen Stand bewirtschaftet, wo man einen Sack Kartoffeln gegen eine Spende von zwei 2 Pfund bekommt. Nun sollen ihm 218 Säcke Kartoffeln entweder worden sein, für die er kein Geld gesehen hätte. Gegenüber "BBC" erklärte er, dass er von den Menschen "mehr Gewissen" verlange und es schlicht "ekelhaft" sei, Kartoffeln zu nehmen, ohne dafür zu bezahlen.

Stand für fünf Jahren aufgestellt

Zwar habe Hardy immer wieder Verluste erlitten, seit er seinen Stand für fünf Jahren aufgestellt habe, nicht aber in dem Ausmaß wie in den letzten Monaten. Sollte sich dies nicht rasch ändern, wolle er seinen Stand wieder schließen. "Ich hoffe, dass die Leute hier zur Vernunft kommen, denn ich möchte diesen Job wirklich nicht aufgeben", meinte er.

"Es ist sehr frustrierend"

"Es ist sehr frustrierend, dass wir in einer Kultur leben, in der die Menschen nicht mehr so ehrlich und gut sind, wie sie es früher einmal waren", so Hardy weiter. "Es ist kein schönes Gefühl, all diese Arbeit zu machen, nur um dann von anderen bestohlen zu werden.