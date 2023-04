22 Shots: Tourist in Strip-Club in Krakau abgefüllt- tot

In Polen machte eine Bande vermehrt Jagd auf Männer in Stripclubs. Ihr Ziel dabei: Die Nachtschwärmer in Krakau und Warschau abzufüllen, um schließlich an ihr Geld zu kommen.

Nach einem ersten Schlag im Mai des vergangenen Jahres nahm die Polizei inzwischen sieben weitere Verdächtige fest. Dieses sollen für einen besonders grausamen und hemmungslosen Raub-Fall verantwortlich gewesen sein: So sollen sie einen 36-jährigen, britischen Touristen so stark abgefüllt haben, dass er dabei ums Leben kam. In 90 Minuten 22 Schnäpse: tot Wir erinnern uns zurück: Britischen Medienberichten zufolge soll der 36-Jährige bereits angetrunken in den Nachtclub gekommen sein. Hineingelockt wurde er dabei, wie so viele andere auch, mit kostenlosen Drinks. Doch genau das wurde ihm zum Verhängnis. In gerade einmal 90 Minuten wurden ihm ganze 22 Schnäpse verabreicht. Als der Tourist sein Bewusstsein verlor, stahl die Bande umgerechnet rund 470 Euro, welche der Brite mit sich trug. Besonders brisant: Die Kriminellen sollen Angestellte des Stripclubs gewesen sein. „Der Mann wurde bei dem Vorfall nicht medizinisch versorgt“, teilte die Polizei jetzt über den im März verstorbenen Mann mit. Todeszeitpunkt: Über vier Promille intus Dabei soll der Brite vergeblich versucht haben, einige der Drinks abzulehnen. Doch es gelang ihm nicht. Zu seinem Todeszeitpunkt hatte der 36-Jährige mehr als vier Promille intus. Die Verdächtigen selbst sitzen aktuell in Untersuchungshaft. Die polnische Polizei nahm seit einem Jahr bereits 58 Personen fest, welche Teil der Strip-Club-Bande sein sollen. In Summe werden ihnen über 700 Straftaten vorgeworfen. „In einigen Fällen konnten über elektronisches Banking auf Geräten der Kunden auch Kredite aufgenommen oder Einlagen bzw. Sparkonten aufgelöst und die dort angesammelten Gelder auf die Konten von Unternehmen, die Clubs betreiben, übertragen werden“, zitiert die "Bild" die Polizei.