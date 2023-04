60-Jähriger: Messerangriff auf Bub (7) auf offener Straße

Ein 60-Jähriger ist nach einem Messerangriff auf ein siebenjähriges Kind in der deutschen Stadt Halle an der Saale festgenommen worden.

Der Mann befinde sich nun in Untersuchungshaft, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagnachmittag. Der Mann soll dem Kind am Donnerstagvormittag in der Oleariusstraße am zentralen Hallmarkt eine Stichverletzung zugefügt haben. Der Bub wurde kurz nach der Tat medizinisch behandelt und befindet sich laut Polizei nicht in Lebensgefahr.

Warum der Mann das Kind angriff, ist derzeit unklar. Die Polizei wollte sich weder zu einem möglichen Motiv äußern noch dazu, ob das Opfer und der mutmaßliche einander Täter kannten.

Der Tatverdächtige war am Donnerstag vorläufig festgenommen worden und verbrachte die Nacht auf Freitag im polizeilichen Gewahrsam. Bei der Suche nach dem mutmaßlichen Täter kam auch ein Fährtensuchhund der Polizei zum Einsatz. Zum Zeitpunkt der Festnahme war der Tatverdächtige laut Polizei nüchtern.