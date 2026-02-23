74 Tote bei Jagd nach Kartellboss "El Mencho" in Mexiko

Bei einem Militäreinsatz zu seiner Festnahme sind der mexikanische Drogenboss Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho" und 73 weitere Menschen zu Tode gekommen.

Bei der Aktion kam es zu heftigen Kämpfen zwischen Sicherheitskräften und Verdächtigen.

Mutmaßliche Kartellmitglieder

Neben knapp 50 mutmaßlichen Kartellmitgliedern kamen dabei auch 25 Mitglieder der Nationalgarde, ein Justizvollzugsbeamter und ein Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft ums Leben, sagte Sicherheitsminister Omar García Harfuch.

Starb auf dem Weg nach Mexiko-Stadt

Der verwundete Anführer des Drogenkartells Jalisco Nueva Generación (CJNG) wurde schwerstverletzt ausgeflogen und starb auf dem Weg nach Mexiko-Stadt. Daraufhin steckten mutmaßliche Kämpfer des Verbrechersyndikats in mehreren Bundesstaaten Autos in Brand und blockierten zahlreiche Straßen. Außerdem griffen sie Banken, Tankstellen und Geschäfte an.