Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
mexiko
© epa

Drogen-Krieg

74 Tote bei Jagd nach Kartellboss "El Mencho" in Mexiko

23.02.26, 16:33
Teilen

Bei einem Militäreinsatz zu seiner Festnahme sind der mexikanische Drogenboss Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho" und 73 weitere Menschen zu Tode gekommen. 

Bei der Aktion kam es zu heftigen Kämpfen zwischen Sicherheitskräften und Verdächtigen.

Mutmaßliche Kartellmitglieder

Neben knapp 50 mutmaßlichen Kartellmitgliedern kamen dabei auch 25 Mitglieder der Nationalgarde, ein Justizvollzugsbeamter und ein Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft ums Leben, sagte Sicherheitsminister Omar García Harfuch.

Starb auf dem Weg nach Mexiko-Stadt

Der verwundete Anführer des Drogenkartells Jalisco Nueva Generación (CJNG) wurde schwerstverletzt ausgeflogen und starb auf dem Weg nach Mexiko-Stadt. Daraufhin steckten mutmaßliche Kämpfer des Verbrechersyndikats in mehreren Bundesstaaten Autos in Brand und blockierten zahlreiche Straßen. Außerdem griffen sie Banken, Tankstellen und Geschäfte an.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen