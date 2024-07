8 Tote: Auto in China raste in Menschenmenge

Neben den acht Toten gab es auch fünf Verletzte, die Hintergründe der Unfallursache sind derzeit noch unklar.

In der zentralchinesischen Provinzhauptstadt Changsha ist ein Autofahrer in eine Menschenmenge gerast und hat dabei acht Personen getötet. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, wurden fünf weitere Menschen dabei verletzt, drei davon schwer. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstagmorgen (Ortszeit) in der zehn Millionen Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Metropole.

Der 55-jährige Autofahrer wurde von der Polizei festgenommen. Die genauen Hintergründe sind bisher nicht bekannt.

Vor sechs Tagen war es ebenfalls in der Stadt Changsha zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. An jenem Sonntag hatte ein Auto scheinbar wahllos Passanten entlang einer belebten Kreuzung im Stadtzentrum gerammt. Laut Berichten von Staatsmedien wurden dabei acht Menschen verletzt, drei davon schwer.