Affen-Horde verschleppt Baby und tötet es

Tragischer Fall in Indien: Eine Affen-Horde hat einer Mutter ihr Baby gestohlen. Dieses warfen die Tiere dann in einen Graben und töteten es.

Der furchtbare Angriff geschah laut "Daily Mail" am Samstag in der indischen Stadt Thanjavur. Die mehrfache Mutter R. Buvaneswari (26) war mit ihren drei Kindern, darunter zwei frisch geborene Zwillinge und ein 5-jähriges Mädchen, zu Hause. Als sie kurz auf die Toilette ging, passierte es.

Zwillings-Babys entführt

Über das Dach drangen mehrere Affen ins Haus. Dazu entfernten die Tiere einige Ziegel. Alarmiert durch die lauten Geräusche der Primaten, eilte die Mutter zu ihren Kindern - doch die Zwillinge waren weg. Eines der beiden Neugeborenen konnte gerade noch gerettet werden. Nachbarn vertrieben einen der Affen, welcher das acht Tage alte Baby auf dem Dach zurückließ.

Affen warfen Baby offenbar in Graben

Das zweite Baby hatte leider nicht so viel Glück. Kurze Zeit später fanden Polizeibeamte dessen Leiche in einem Wassergraben in der Nähe des Hauses. Da es keine Hinweise auf Quetschungen gab, welche bei Affen-Attacken auf Babys häufig sind, wurde eine Autopsie angeordnet.

Nicht der erste Affen-Angriff

Es ist übrigens nicht der erste Affen-Überfall auf ein Baby in Indien: Erst im November 2019 wurde ein Neugeborenes von einer Horde Primaten zu Tode gebissen. Affen-Angriffe sind in Indien zwar selten, aber nicht außergewöhnlich. Es wurde sogar schon einmal eine 58-jährige Frau von Affen getötet. Durch eine tiefe Bissverletzung ist sie verblutet.