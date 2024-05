Alles über sexuelle Begegnungen mit Außerirdischen

Das neue Buch von Alien-Forscher Nigel Watson enthüllt seltsame sexuelle Begegnungen mit Besuchern aus dem All.

Weltweit gibt es immer wieder Menschen, die behaupten, verstörende oder gar ekstatische Begegnungen mit UFOs erlebt zu haben. In seinem neuesten Buch "The UFO Files" beschäftigt sich Star-Autor Nigel Watson deshalb mit spektakulären Geschichten, die vom sexuellen Austausch mit Außerirdischen handeln. Ein Thema, das schon seit den 1950er Jahren viele Interessierte in seinen Bann zieht.

Einbildung oder Realität?

Im Interview mit der "Daily Mail" ging Watson der Frage nach, ob derartige Begegnungen rein dem Unterbewusstsein entspringen. Oder sind sie tatsächlich Teil einer langen Tradition übernatürlicher Begegnungen , die viele Jahrhunderte zurückreicht? In seinem Buch thematisiert er auch, dass die "Erinnerungen" vieler Betroffener mit Hilfe von Hypnotiseuren in deren Köpfen möglicherweise platziert wurden.

"Was ist der Ursprung?"

Watson führt weiter aus: „Was auch immer der Ursprung solcher Berichte sein mag, wir müssen bedenken, dass Menschen im Laufe der Geschichte von sexuellen Kontakten mit allen möglichen übernatürlichen Wesen berichtet haben. Entweder führen die Außerirdischen seit Jahrtausenden ihre bestialischen Experimente durch, oder solche Geschichten entsprechen tief sitzenden sozio-psychologischen Bedürfnissen."