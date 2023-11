Amok-Alarm an Schule: Bewaffnete Männer in der Klasse

In Hamburg läuft aktuell wegen Amok-Alarms ein Großeinsatz der Polizei an einer Schule.

Der Polizei in Hamburg liegen Hinweise auf eine unklare Bedrohungslage an der Stadtteilschule Blankenese vor. Laut Bild-Zeitung haben sich zwei bewaffnete Männer in einem Klassenzimmer verbarrikadiert. Ein Bewaffneter habe mit einer Pistole gedroht.

Polizeibeamte haben bereits die Schule in #Blankenese betreten und überprüfen die Hinweise.



Informationen zu einer Anlaufstelle für Eltern etc. folgen. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 8, 2023

Einsatzkräfte seien bereits vor Ort und treffen erste Maßnahmen, teilte die Polizei am Mittwochvormittag auf der Plattform X (früher Twitter) mit. Auch eine Waffe spiele eine Rolle, sagte ein Polizeisprecher. Der Einsatz mit laufe seit 11.00 Uhr.

Die Schule wurde von Spezialeinheiten gestürmt, berichtet Bild.

Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.