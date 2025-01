Amok-Fahrer von New Orleans soll ISIS-Flagge gehabt haben

Der Fahrer soll eine Flagge der islamistischen Terrororganisation ISIS bei sich gehabt haben soll.

Laut Medienberichten von CBS soll der Terror-Fahrer Shamsud Din Jabbar heißen, laut dem Sender Channel 2 war der Mann 42 Jahre alt.

Das neue Jahr hat in einem der beliebtesten Ausgehviertel der US-Südstaaten mit einer extremen Gewalttat begonnen. Nur wenige Stunden nach Mitternacht ist ein Mann mit seinem Pick-up-Truck durch die feiernden Passanten im French Quarter von New Orleans gerast und hat aus seinem Fahrzeug geschossen. Schnell bestätigt die Polizei zehn Tote und 35 Verletzte. Der Täter soll auch auf zwei Polizisten gezielt haben.

Furchtbare Bilder

Augenzeugen berichteten im US-Fernsehen am Neujahrsmorgen von Leichenteilen auf Straßen und Gehsteigen. Viele Menschen seien schreiend geflohen. Videoaufnahmen zeigten Blutspuren auf dem Asphalt und eilig Helfende. Behörden melden schnell, dass der Fahrer tot sei und die Tat als Terrorakt untersucht werde.

Keine Trunkenheitsfahrt

Zuvor hatte die Polizei sein Handeln in einer ersten Pressekonferenz als "sehr absichtliches Verhalten" bezeichnet. "Er versuchte, so viele Menschen zu überfahren wie möglich", sagte New Orleans' Polizeichefin Anne Kirkpatrick. Der Mann sei mit sehr hoher Geschwindigkeit gefahren und es habe sich nicht um eine Trunkenheitsfahrt gehandelt, sagte Kirkpatrick.