Todesfahrt von New Orleans: Trump geht auf "Fake-News-Medien" los

Nach den Todesschüssen von New Orleans hat sich jetzt der nächste US-Präsident Donald Trump geäußert. Er greift die politische Konkurrenz und die Medien scharf an.

Auf der Plattform Social Truth schrieb Trump: "Als ich sagte, dass die Kriminellen, die hereinkommen, weitaus schlimmer sind als die Kriminellen, die wir in unserem Land haben, wurde diese Aussage von Demokraten und den Fake-News-Medien ständig widerlegt, aber sie stellte sich als wahr heraus."

"Tat des reinen Bösen"

Weiter sagte er: "Die Kriminalitätsrate in unserem Land ist auf einem Niveau, das noch nie zuvor jemand gesehen hat. Unsere Gedanken sind bei allen unschuldigen Opfern und ihren Angehörigen, einschließlich der tapferen Beamten der New Orleans Police Department. Die Trump-Administration wird die Stadt New Orleans bei der Untersuchung und Erholung dieser Tat des reinen Bösen voll und ganz unterstützen!"

"Akt des Terrorismus"

In der US-Südstaatenmetropole New Orleans ist ein Fahrzeug während der Silvesterfeierlichkeiten in eine Menschenmenge gerast und hat dabei nach Angaben der Stadtverwaltung mehrere Menschen getötet. Mindestens zehn Personen seien ums Leben gekommen, teilte sie am Mittwoch mit. 35 Personen seien verletzt worden. Die Bundespolizei FBI sprach davon, dass es einen "Akt des Terrorismus" untersuche.

Identität des Täters noch unklar

Auch die Bürgermeisterin von New Orleans, LaToya Cantrell, nannte den Vorfall einen "Terroranschlag". Der Fahrer starb nach der Schießerei mit der Polizei, teilte die Polizei mit. Das FBI bestätigte das. Über die Identität des Fahrers und seine Motive gab es zunächst keine Angaben.