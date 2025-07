Mitten in Los Angeles: Auto rast in Menschenmenge - mehr als 28 Verletzte

In Los Angeles ist am frühen Samstagmorgen ein Auto in eine Menschenmenge gerast.

Mindestens 28 Personen seien verletzt worden, teilt die Feuerwehr der Millionenmetropole in Kalifornien mit. Mindestens drei Menschen schwebten in Lebensgefahr. Sechs Personen seien schwer verletzt, hieß es in einer aktualisierten Bilanz der Einsatzkräfte. Weitere 19 Menschen hätten leichte Verletzungen erlitten.

Abschluss der historischen "Route 66"

Der Vorfall habe sich auf dem Santa Monica Boulevard gegen 2.00 Uhr nachts ereignet, einer berühmten Straße im Westen von Los Angeles, die unter anderem durch Hollywood und Beverly Hills führt.

Bei der Straße handelt es sich um eine wichtige Durchgangsader der Metropolregion Los Angeles. Sie bildet auch den durch Filme und Musik berühmten Abschluss der historischen "Route 66". In lokalen Berichten war in dem Zusammenhang auch von Schüssen die Rede, die vor dem Veranstaltungs-Club "The Vermont Hollywood" gefallen seien.

Drei Personen schweben in Lebensgefahr

Social-Media-Aufnahmen zeigen die enorme Reaktion auf den Vorfall. Dutzende Feuerwehrleute und Polizisten waren vor Ort. Die zerstörten Überreste eines grauen Autos sind auf der Straße inmitten eines Trümmerfeldes vor dem Nachtclub in Vermont zu sehen.

Zeugin berichtet von Schüssen

Ein weiteres Video – vermutlich kurz nach dem Unfall – zeigt Menschen, die sich um das Auto drängen, während andere am Boden liegen. Eine Zeugin am Unfallort gab an, einen Schuss gehört zu haben, bevor sie jemanden in die Menge krachen sah. Sie fügte hinzu, der Fahrer sei im Auto geblieben, bevor er von Sicherheitskräften zu Boden gerissen wurde.